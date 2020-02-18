В США бабушка ворвалась в больницу с пистолетом и похитила внучку - ФОТО

В Новом Орлеане бабушка, угрожая медперсоналу пистолетом, вызволила внучку из больницы.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на городские власти.

Сообщается, что 66-летняя Эвелин Миллер наставила на врачей пистолет и потребовала отдать ей 12-летнюю девочку. Медицинские сотрудники пытались ей помешать, но были вынуждены привести ребенка.

"Убегая с места, она толкнула одну медсестру и сбила охранника своей машиной", — прокомментировали в местной полиции.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку на следующий день.

Женщине уже предъявлено обвинение в похищении ребенка.