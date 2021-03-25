В США арестована девушка и ее друзья за ограбление пользователей из Tinder

В США полиция арестовала девушку и двух ее друзей за ограбление и похищение пользователей Tinder, с которыми знакомилась обвиняемая

В США полиция арестовала девушку и двух ее друзей за ограбление и похищение пользователей Tinder, с которыми знакомилась обвиняемая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 17-летняя девушка несколько раз помогала 18-летним друзьям нападать на людей. Так, она просила своих ухажеров, с которыми общалась в приложении для знакомств, прийти в определенное место, впоследствии несколько мужчин в лыжных масках нападали на них. Жертв запирали в подвале, избивали и грабили, угрожая огнестрельным оружием.

У одного из похищенных злоумышленники отобрали ключи от автомобиля, телефон, смарт-часы, кошелек и кольцо, а затем угнали его машину. У другого мужчины Tinder не оказалось с собой денег, поэтому грабители отвезли его к банкомату и заставили снять 100 долларов США.

Местоположение предполагаемых преступников удалось определить благодаря тому, что мать одного из похищенных молодых людей отследила телефон своего сына. Полицейские обнаружили гаджет в угнанном автомобиле.

Двух арестованных мужчин обвинили в похищении при отягчающих обстоятельствах, угоне и грабеже. Им отказали в освобождении под залог. Девушке-подростку также предъявили обвинения в угоне машины, похищении при отягчающих обстоятельствах и грабеже. Она предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.