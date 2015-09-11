​В США арестован подозреваемый в теракте, приуроченном к 11 сентября

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стражи правопорядка арестовали американца, который обвиняется в намерении подорвать мемориал, посвященный памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об аресте 20-летнего Джошуа Райна Гольдберга (Joshua Ryne Goldberg) из штат Флорида было объявлено в четверг - за день до 14-й годовщины терактов.

По данным следствия, Гольдберг передал информатору правоохранительных органов информацию об изготовлении взрывного устройства из скороварки, начиненной металлическими предметами с крысиным ядом. Эта самодельную бомбу планировалось заложить рядом с мемориалом в городе Канзас-Сити (штат Миссури).

Ответственность за теракты, которые произошли в США 11 сентября 2001 года, взяла на себя группировка "Аль-Каида". Террористы захватили три пассажирских самолета. Два из них они направили на здание Всемирного торгового центра, что привело к обрушению двух башен, а еще один самолет — на здание Пентагона. Тогда погибли 3 тысячи человек.