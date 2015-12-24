Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В США арестован армянский наркоторговец. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, из дома 55-летнего жителя города Глендейл американского штата Калифорния полицейские конфисковали 5 кг опиума, 1 кг героина, 200 г метамфетамина.

Как пишет "LA Times", детектив полиции Глейдейла Джон Балян заявил о том, что следователи при помощи дрессированных собак провели обыск в доме Мартика Багомяна, где он живет с женой и двумя сыновьями. Конфискованы не только наркотики, но и весы, упаковочные материалы и другие предметы, доказывающие то, что Багомян является торговцем наркотиками. Полиция начала расследование против него еще год назад. Тогда жителя Глендейла задержали, найдя у него опиум. Багомян, заплатив залог, был освобожден. Через 2 месяца после этого в суде он не признал себя виновным. По словам правоохранителей, Багомян наркоторговлей занимается еще с 2001 года.