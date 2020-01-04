В США арестовали 74-летнего Рода Стюарта за нападение на детской вечеринке

Полиция арестовала британского исполнителя Рода Стюарта из-за конфликта с охранником на детской вечеринке в США.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Mirror.

Инцидент произошел во Флориде в канун Нового года, когда 74-летний певец вместе с сыном и несколькими детьми попытались проникнуть на частное мероприятие.

Семья начала препираться и отказывалась уходить. Затем Стюарт ударил в грудь охранника, а его сын толкнул одного из сотрудников заведения.

В результате охранник обратился в полицию. Музыкант извинился за свое поведение, однако секьюрити намеревается выдвинуть обвинения в его адрес.