В США анонсировали выступление Трампа

Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом свидетельствует расписание главы государства.

Согласно информации, выступление планируется в 22:00 по бакинскому времени.

К освещению события допустят пул журналистов Белого дома.