В США анонсировали выступление Трампа
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 08:47
Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.
Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом свидетельствует расписание главы государства.
Согласно информации, выступление планируется в 22:00 по бакинскому времени.
К освещению события допустят пул журналистов Белого дома.
