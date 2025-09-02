В США анонсировали выступление Трампа

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 08:47
    Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.

    Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом свидетельствует расписание главы государства.

    Согласно информации, выступление планируется в 22:00 по бакинскому времени.

    К освещению события допустят пул журналистов Белого дома.

    Дональд Трамп   выступление   Белый дом  

