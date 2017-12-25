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    В США аллигатор запрыгнул в лодку с туристами - ВИДЕО

    Инцидент произошел в штате Флорида

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В США аллигатор запрыгнул в лодку с туристами.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

    Инцидент произошел в штате Флорида.

    Как видно на кадрах видеозаписи, путешественники подплыли к отдыхающему на берегу аллигатору очень близко, чтобы запечатлеть его на свои мобильные телефоны.

    Внезапно хищник в один прыжок оказался на лодке, отчего перепуганные туристы разом бросились на противоположный край катера.

    При этом сам хищник, протиснувшись через перила, преспокойно спрыгнул в воду.

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