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В США 22 штата подали в суд на Нью-Йорк из-за климатического суперфонда

В США 22 штата подали в суд на Нью-Йорк из-за климатического суперфонда Коалиция из 22 штатов США подала иск против властей Нью-Йорка, заявляя, что новый закон, обязывающий энергетические компании выплатить $75 млрд в фонд на устранение последствий изменения климата, является неконституционным.ый закон, обязывающий энергетиче
Другие страны
7 февраля 2025 г. 14:38
В США 22 штата подали в суд на Нью-Йорк из-за климатического суперфонда

Коалиция из 22 штатов США подала иск против властей Нью-Йорка, заявляя, что новый закон, обязывающий энергетические компании выплатить $75 млрд в фонд на устранение последствий изменения климата, является неконституционным.

Как передает Report со ссылкой на АР, иск подан в суд Олбани, а в числе ответчиков указаны генеральный прокурор штата Летиция Джеймс и другие должностные лица.

Закон о суперфонде по изменению климата, принятый в Нью-Йорке, требует от крупнейших производителей ископаемого топлива делать взносы в фонд в течение 25 лет, исходя из их прошлых выбросов парниковых газов за период с 2000 по 2018 год.

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Джей Би Маккаски, возглавляющий коалицию истцов, заявил, что закон угрожает энергетической независимости США и может привести к экономическим последствиям.

“Этот иск направлен на то, чтобы остановить ошибочную политику одного штата, которая может затронуть всю страну. Если мы позволим Нью-Йорку действовать таким образом, другие штаты могут последовать его примеру, что разрушит нашу энергосистему”, – добавил Маккаски.

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Версия на английском языке 22 states sue New York, alleging environmental fund unconstitutional

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