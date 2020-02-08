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В США 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

​В США 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал WVUE.

По его данным, речь идет о произошедшей на прошлой неделе вспышке норовируса в казино L'Auberge.

Руководитель минздрава штата Лейси Кавано заявила, что вирус очень заразен, отмечает телеканал. "На данный момент не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества", - отметила она.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом.

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