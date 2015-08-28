​В Средиземном море затонуло судно с 200 мигрантами, погибли не менее 30 человек

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В Средиземном море у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами.

Как передает Report со ссылкой AFP, на его борту находилось около 200 человек.

"По меньшей мере 30 человек погибло, десятки людей пропали без вести. Идет операция по поиску выживших", - приводит агентство слова представителя властей в Триполи. По его словам, речь идет главным образом о мигрантах из стран Африки, которые намеревались через Средиземное море попасть к южным границам ЕС - в Италию или Грецию.