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    В Средиземном море затонули лодки с мигрантами: погибли 17 детей

    С двух лодок были спасены 138 человек и береговая охрана не прекращает поиски выживших

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Три лодки с мигрантами из стран Ближнего Востока, следовавшие из Турции в Грецию, затонули из-за разыгравшегося на море сильного ветра. Погибли, по меньшей мере, 17 детей и 9 взрослых.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников.

    Также сообщается, что с двух лодок были спасены 138 человек и береговая охрана не прекращает поиски выживших.

    По словам корреспондента AFP, он видел другую затопленную лодку возле острова Лесбос, на крыше которой в отчаянии кричала и махала руками группа беженцев.

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