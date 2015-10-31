В Средиземном море затонули лодки с мигрантами: погибли 17 детей

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Три лодки с мигрантами из стран Ближнего Востока, следовавшие из Турции в Грецию, затонули из-за разыгравшегося на море сильного ветра. Погибли, по меньшей мере, 17 детей и 9 взрослых.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников.

Также сообщается, что с двух лодок были спасены 138 человек и береговая охрана не прекращает поиски выживших.

По словам корреспондента AFP, он видел другую затопленную лодку возле острова Лесбос, на крыше которой в отчаянии кричала и махала руками группа беженцев.