В Средиземном море в пятницу спасли около тысячи мигрантов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Около тысячи мигрантов, пытавшихся на надувных лодках добраться из Африки к берегам Европы, были спасены в пятницу в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщила вечером служба береговой охрана Италии.

Всего за последние сутки под координацией римского оперативного центра при министерстве транспорта Италии были осуществлены девять поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, а также суда ряда международных неправительственных организаций.

На одной из лодок было обнаружено тело умершего беженца.