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    ​В Средиземном море тонет корабль с 650 мигрантами

    В водах южнее итальянского острова Лампедуза проходит масштабная спасательная операция

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Мальты сообщают, что в водах южнее итальянского острова Лампедуза проходит масштабная спасательная операция.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, военные корабли Мальты и Италии, а также коммерческие суда, подключились к поискам жертв кораблекрушения после сообщений о том, что в этом районе перевернулся корабль, на борту которого находились 650 мигрантов.

    Насколько известно, инцидент произошел в ливийских водах, примерно в 200 км к югу от Лампедузы.

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