В состав миссии НАТО в Афганистане в 2016-м войдут 7 тысяч военных США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В составе небоевой миссии НАТО в Афганистане в 2016 году общей численностью около 12 тысяч человек будут семь тысяч военных из США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"США поставляют примерно 7 тысяч военных, а остальные страны-члены НАТО и партнеры альянса - около 5 тысяч", - сказал он по завершении министерского заседания участников миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".