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В соответствии с распоряжением президента Азербайджана самолет МЧС будет отправлен в Турцию

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана самолет МЧС будет отправлен в Турцию Согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турецкой Республике соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС приведены в полную готовность.
Другие страны
17 августа 2024 г. 23:28
В соответствии с распоряжением президента Азербайджана самолет МЧС будет отправлен в Турцию

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турецкой Республике соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС приведены в состояние готовности.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В первую очередь, в Турцию будут отправлен самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" авиационного подразделения МЧС.

Также было отмечено, что личный состав МЧС Азербайджана полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи. Однако турецкая сторона заявила, что на данном этапе достаточно предоставления самолета.

В настоящее время ведется подготовка к отправке самолета-амфибии в Турцию.

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