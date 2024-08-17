В соответствии с распоряжением президента Азербайджана самолет МЧС будет отправлен в Турцию

Согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турецкой Республике соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС приведены в полную готовность.

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турецкой Республике соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС приведены в состояние готовности.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В первую очередь, в Турцию будут отправлен самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" авиационного подразделения МЧС.

Также было отмечено, что личный состав МЧС Азербайджана полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи. Однако турецкая сторона заявила, что на данном этапе достаточно предоставления самолета.

В настоящее время ведется подготовка к отправке самолета-амфибии в Турцию.