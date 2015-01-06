В Сомали уничтожены более 50 боевиков "Аш-Шабаб"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Силы безопасности сомалийского полуавтономного региона Пунтленд уничтожили в течение недели 54 боевика исламистской группировки "Аш-Шабаб" и ранили 46. Собственные потери составили пять погибших и четыре раненых, сообщил глава Пунтленда Абдивали Мохамед Али, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Наши силы безопасности провели серию операций против оставшихся членов "Аш-Шабаб" в горах Галгала", - заявил он. В плен были взяты полевые командиры группировки Мухтар Абдинур Ахмед и Ахмед Абди Мохамед.

В последние месяцы "Аш-Шабаб" потеряла несколько главарей. Перед Новым годом ударом американского беспилотника были уничтожены три командира, включая начальника разведки Абди Шакура.

В декабре 2014 года сомалийские силы безопасности захватили у кенийской границы еще одного главаря группировки - Закария Исмаила Ахмеда Херси, за поимку которого США назначили вознаграждение в размере 3 млн. долларов.

В сентябре прошлого года американским авиаударом был ликвидирован "человек номер один" в "Аш-Шабаб" - Ахмед Годане.