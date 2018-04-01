В Сомали террористы атаковали базу Африканского союза и здание администрации, двое погибших

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" напали в воскресенье на базу сил Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, экстремисты атаковали базу миротворцев в населенном пункте Буломарир в 130 км к северо-западу от столицы страны Могадишо. По словам представителя сомалийской армии майора Фараха Османа, сначала многочисленные боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение.Радикалы утверждают, что потери понесли обе стороны.

Также по данным агентства, в результате нападения боевиков на здание администрации в Могадишо в субботу, погибли два представителя районной администрации в регионе Банадир, нападавшие сбежали с места преступления. Полиция проводит расследование инцидента.