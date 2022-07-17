В Сомали террорист взорвал автомобиль перед зданием отеля

Мощный взрыв произошел в воскресенье рядом с отелем в городе Джоухар, столице южного штата Хиршабелле.

Мощный взрыв произошел в воскресенье рядом с отелем в городе Джоухар, столице южного штата Хиршабелле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное телевидение Сомали.

По его данным, возле здания была подорвана заминированная машина, террорист погиб. Как передает новостной портал Somali Guardian, число погибших может достигать нескольких десятков. В свою очередь портал Goobjoog News сообщил, что ранения получили три министра правительства штата, которые находились в здании отеля. Насколько тяжело они ранены, не раскрывается. Район оцеплен полицией.

Власти штата уже обвинили в террористической атаке группировку "Аш-Шабаб".