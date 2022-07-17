В Сомали террорист взорвал автомобиль перед зданием отеля

Мощный взрыв произошел в воскресенье рядом с отелем в городе Джоухар, столице южного штата Хиршабелле.
По его данным, возле здания была подорвана заминированная машина, террорист погиб. Как передает новостной портал Somali Guardian, число погибших может достигать нескольких десятков. В свою очередь портал Goobjoog News сообщил, что ранения получили три министра правительства штата, которые находились в здании отеля. Насколько тяжело они ранены, не раскрывается. Район оцеплен полицией.
Власти штата уже обвинили в террористической атаке группировку "Аш-Шабаб".