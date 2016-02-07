​В Сомали сотрудников аэропорта задержали за теракт в самолете - ВИДЕО

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники сомалийского аэропорта в Могадишо задержаны по делу о теракте на борту самолета авиакомпании Daallo.

Как передает Report, oб этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства страны Абдисалама Аато.

Разведывательная служба Сомали обнародовала видеозапись, на которой видно, как один из сотрудников аэропорта передает другому ноутбук. Именно это устройство, как утверждается, взорвалось на борту самолета.

Ноутбук на борт пронес погибший во время взрыва Абдулахи Абдисалам Борлех. Он выпал в дыру, образовавшуюся в корпусе самолета при взрыве.

Следствие подозревает в организации теракта группировку "Аш-Шабаб", близкую к "Аль-Каиде".

Напомним, 2 февраля пассажирский самолет экстренно сел в Могадишо из-за взрыва на борту. В результате у самолета образовалась пробоина в обшивке. Пострадали трое человек. Причиной взрыва на борту самолета Daallo Airlines стала бомба.