В Сомали от голода погибло 26 человек менее, чем за двое суток

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Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек умерли от голода в регионе Джубаленд на юге Сомали за воскресенье и понедельник.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

По данным агентства, голод и засуха стали причиной смерти 26 человек за 36 часов.

"Наши коровы мертвы, наши фермы разрушены, реки высохли, и нет ни одного колодца", — сказал местный житель.

Как сообщает агентство, жители столицы страны Могадишо поставляют в Джубаленд хлеб и воду, но этого недостаточно, необходима срочная помощь гуманитарных организаций.