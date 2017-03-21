В Сомали от голода погибло 26 человек менее, чем за двое суток

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек умерли от голода в регионе Джубаленд на юге Сомали за воскресенье и понедельник.
Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.
По данным агентства, голод и засуха стали причиной смерти 26 человек за 36 часов.
"Наши коровы мертвы, наши фермы разрушены, реки высохли, и нет ни одного колодца", — сказал местный житель.
Как сообщает агентство, жители столицы страны Могадишо поставляют в Джубаленд хлеб и воду, но этого недостаточно, необходима срочная помощь гуманитарных организаций.
News DepartmentАвтор новости
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