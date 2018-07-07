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    В Сомали ликвидировали боевиков, напавших на штаб-квартиру МВД - ОБНОВЛЕНО-2

    В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще более 20 ранены

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Блокада боевиками штаб-квартиры МВД в столице Сомали Могадишо прекращена, нападавшие ликвидированы, в результате атаки погибли не менее 10 человек, еще более 20 ранены, сообщает Report со ссылкой на местное издание Garowe Online.

    Среди погибших оказались сотрудники ведомства и военнослужащие.

    Полиция заявила, что все три нападавших были убиты. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

    ***13:13

    Второй взрыв произошел в столице Сомали Могадишо, в штаб-квартиру министерства внутренних дел страны, предположительно, ворвались вооруженные люди, передает Report со ссылкой на издание Garowe Online.

    "Второй взрыв произошел в том же районе. Поступают сообщения о том, что вооруженные люди ворвались в здание штаб-квартиры министерства внутренних дел", - сообщается в Twitter издания.

    ***12:39

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мощный взрыв произошел у КПП на перекрестке Сайидка (Sayidka) в центре Могадишо, стрельба продолжается", - сообщается в Twitter местного издания Garowe Online.

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