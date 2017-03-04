В Сомали из-за голода за двое суток скончались более ста человек

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 110 человек скончались за последние 48 часов в Сомали из-за голода в регионе, где наблюдается засуха.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что власти впервые сообщили информацию по погибшим в стране с того момента, как во вторник объявили о национальной катастрофе. Премьер-министр обнародовал данные лишь по региону Бай на юго-западе страны.

По оценкам ООН, порядка 5 миллионов жителей Африканского Рога, нуждаются в помощи на фоне предостережений по поводу разворачивающегося голода, отмечает агентство.