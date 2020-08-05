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В Сомали боевики убили восьмерых военных

В Сомали боевики убили восьмерых военных Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в среду армейскую базу на юго-западе Сомали.
Другие страны
5 августа 2020 г. 23:33
В Сомали боевики убили восьмерых военных

Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали в среду армейскую базу на юго-западе Сомали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя сомалийского правительства Исмаила Мухтара Оронджо.

Террористами была атакована база в Дайнуни, погибли восемь военнослужащих, включая командира, есть раненые, заявил он. Исмаил Мухтар Оронджо добавил, что когда на базу было направлено подкрепление, то армейская машина на дороге попала под обстрел, и несколько солдат получили ранения.

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