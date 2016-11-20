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    В Софии прошла манифестация против нелегальных мигрантов

    Мы не хотим видеть в Болгарии мигрантов

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек приняли участие в манифестации в центре болгарской столицы, протестуя против нелегальных мигрантов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы не хотим видеть в Болгарии мигрантов, мы хотим, чтобы к нам в страну приезжали интеллигентные люди, а не исламисты", - подчеркнули организаторы шествия. А участники манифестации отмечали, что "в страну прибывают не беженцы, а наглые молодые люди", которые совершают преступления. Протестующие потребовали прекратить доступ мигрантов на территорию страны, закрыть центры для размещения беженцев и обеспечить экстрадицию нелегалов.

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