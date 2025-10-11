Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

    Письмо с предупреждением о теракте было обнаружено 10 октября в Нотр-Даме в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в столичной полиции.

    Неизвестные призывали администрацию собора не открывать его в выходные 11 и 12 октября, поскольку внутри него якобы будет совершено нападение. По утверждениям авторов письма, "иностранные граждане в последние дни спрятали в соборе ножи и намерены устроить бойню".

    По данным издания, служба безопасности собора совместно с префектурой столичной полиции провела проверку и не обнаружила оружия в здании. Также в субботу на входе проводится досмотр посетителей храма.

    Администрация одного из главных туристических объектов Парижа пока не решила, будет ли она подавать жалобу в связи с инцидентом.

    Отреставрированный после пожара 2019 года собор Парижской Богоматери после открытия в декабре 2024 года сталкивается с наплывом туристов. В дневные часы очереди из желающих посетить храм заполняют практически всю площадь перед ним, тогда как забронировать билеты на определенное время крайне трудно: они заканчиваются уже через несколько минут после появления временных слотов на сайте собора.

