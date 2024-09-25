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В случае блокады запасов продовольствия в Ливане хватит на три-четыре месяца

В случае блокады запасов продовольствия в Ливане хватит на три-четыре месяца Запасов продовольствия в случае полной блокады Ливана хватит на три-четыре месяца.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 13:23
В случае блокады запасов продовольствия в Ливане хватит на три-четыре месяца

Запасов продовольствия в случае полной блокады Ливана хватит на три-четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава профсоюза владельцев супермаркетов Ливана Набиль Фахд.

"На данном этапе продовольственная безопасность в стране обеспечена на высоком уровне, несмотря на нынешние проблемы. Продукты питания доходят до всех районов, а запасов основных видов продовольствия в случае полной блокады в стране хватит на 3-4 месяца, муки - на полтора месяца", - сказал он.

Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. По данным Минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока страны погибли 558, ранены 1 645 человек.

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