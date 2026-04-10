    В Словении запретят въезд сотрудникам Black Cube

    Полиция Словении получила от Агентства разведки и безопасности страны личные данные сотрудников международной частной разведывательно-аналитической компании Black Cube и намерена запретить им въезд в республику.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Delo.

    "В случае возможного повторного въезда в Словению лиц, упомянутых в сообщениях спецслужбы, полицейские будут должным образом предупреждены и смогут принять предусмотренные меры", - отметили в полиции.

    Отмечается, что в середине марта словенские СМИ сообщили о встрече, состоявшейся в Любляне в декабре 2025 года, между представителями Black Cube и председателем оппозиционной Словенской демократической партии Янез Янша.

    Позднее в интернете появились видеозаписи разговоров, которые, как утверждается, свидетельствуют о коррупции среди политических конкурентов оппозиции.

    После этого премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расследовать сообщения о возможном вмешательстве Black Cube в избирательную кампанию в стране.

    Сообщается, что Словенская демократическая партия заняла второе место на парламентских выборах 22 марта, незначительно уступив партии премьера.

