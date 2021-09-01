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В Словакии проходят протесты против властей, есть задержанные

В Словакии проходят протесты против властей, есть задержанные Несколько сотен человек проводят в центре Братиславы акцию протеста против словацких властей
Другие страны
1 сентября 2021 г. 23:37
В Словакии проходят протесты против властей, есть задержанные

Несколько сотен человек проводят в центре Братиславы акцию протеста против словацких властей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Словацкое радио".

Как отмечается, полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против наиболее агрессивных участников.

Протестующие пытаются перекрыть движение транспорта рядом с дворцом президента Словакии и в других оживленных местах центра Братиславы. Полиция, включая бойцов спецназа, препятствует этому.

Спецназ пресек попытку одной из групп протестующих проникнуть в здание парламента республики. Несколько участников акций протеста задержаны.

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