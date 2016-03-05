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    ​В Словакии проходят парламентские выборы

    Премьер-министр страны Роберт Фицо добивается третьего срока на посту главы правительства

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Словакии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, на которых проблема миграции, как ожидается, станет доминирующей темой, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Премьер-министр страны, социал-демократ Роберт Фицо, пользующийся репутацией умеренного националиста, добивается третьего срока на посту главы правительства.

    В ходе предвыборной кампании он обещал, что никогда не согласится на введение квот Европейского Союза на прием мигрантов.

    Фицо считает, что мусульмане, которые составляют подавляющее большинство среди беженцев с Ближнего Востока, устремившихся в Европу, не смогут интегрироваться в католическое общество и будут угрожать национальной безопасности Словакии.

    Его оппоненты полагают, что значение миграционного фактора сильно преувеличено.

    За прошлый год Словакия приняла заявления от 330 лиц, желающих получить убежище.

    В парламенте Словакии 150 депутатов. В выборах участвуют 22 партии. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.  

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