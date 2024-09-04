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В Словакии полиция проверяет здания судов из-за угрозы минирования

В Словакии полиция проверяет здания судов из-за угрозы минирования Полиция Словакии проводит проверку зданий судов из-за анонимной угрозы минирования.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 15:28
В Словакии полиция проверяет здания судов из-за угрозы минирования

Полиция Словакии проводит проверку зданий судов из-за анонимной угрозы минирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции республики Яну Шинкову сообщило агентство TASR.

"Полиция по всей Словакии проверяет [здания] судов в связи с угрозой заложенных [там] бомб", - сказал он.

Злоумышленник сообщил о заложенных устройствах в зданиях судов, позвонив по единому телефону экстренных служб страны. Аналогичные угрозы в адрес судов поступали в Словакии около месяца назад. Они не подтвердились.

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