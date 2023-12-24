В Словакии мужчина угрожал устроить стрельбу, как в Праге

Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал устроить стрельбу, как "в Праге", где студент застрелил 14 человек.

Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал устроить стрельбу, как "в Праге", где студент застрелил 14 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на teraz.sk.

"Полицейские Жилины задержали мужчину, который сообщил о том, что повторит нападение, которое было в Праге. Он заявил, что "сделает то, что было в Праге", позвонив на линию спасения", - отмечает издание.

Задержанным, по данным портала, оказался 64-летний мужчина, подробности не отмечаются.

В Праге 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены.