В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса

Меры будут действовать до 24 января

В Словакии введены максимально жесткие социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавируса. Меры будут действовать до 24 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое радио.

В Словакии закрылись костелы, прекратили работу горнолыжные спуски. С пятницы гостиницы не могут принимать новых постояльцев, которые и ранее могли селиться лишь в исключительных случаях, к которым не относились туристические и оздоровительные поездки, а также посещение родственников. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Это ограничение распространяется и на членов одной семьи, которые не проживают совместно.

В Словакии растет число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, увеличивается суточный показатель новых случаев заражения. Возникла угроза, что больницы республики вскоре не будут способны обеспечить госпитализацию больных с тяжелыми формами заболевания, вызываемого вирусом.

В Словакии с 19 декабря закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещать врачей, выходить из дома для покупки лекарств и продуктов питания и совершать поездки на работу тем, кто не может быть переведен на удаленный режим.