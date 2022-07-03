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В Словакии и Чехии заявили, что быстро ратифицируют документы о расширении НАТО

В Словакии и Чехии заявили, что быстро ратифицируют документы о расширении НАТО Чехия и Словакия быстро ратифицируют документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Другие страны
3 июля 2022 г. 16:16
В Словакии и Чехии заявили, что быстро ратифицируют документы о расширении НАТО

Чехия и Словакия быстро ратифицируют документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом заявили премьер-министры Словакии и Чехии Эдуард Хегер и Петр Фиала, выступая в информационно-аналитической программе "Вопросы Вацлава Моравце" на Чешском телевидении.

"Мы совершенно точно не будем задерживать процесс ратификации документов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, а как раз наоборот. Мы ратифицируем их как можно быстрее", - отметил Хегер.

"Мы готовы как можно быстрее начать процесс ратификации документов о расширении НАТО. Предполагаю, что в начале осени это будет готово (документы будут ратифицированы чешским парламентом – ред.)", - сказал Фиала.

Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вхождение в состав НАТО. Лидеры стран НАТО 29 июня приняли решение пригласить их стать членами альянса.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya və Çexiya NATO-nun genişlənməsinə dair sənədləri tezliklə ratifikasiya edəcək

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