    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 19:16
    В Словакии два человека погибли при крушении спортивного самолета

    Два человека погибли при крушении ультралегкого спортивного самолета близ города Нове-Замки в западной части Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщил Оперативный центр Медицинской спасательной службы Словакии в Facebook.

    "Два человека погибли в результате аварии ультралегкого самолета в районе города Нове-Замки", - отметили спасатели. Летательный аппарат, как уточнили они, разбился у села Каменны-Мост.

    Полиция проинформировала, что к месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах.

    "Предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии", - сообщила пресс-служба полиции.

    Slovakiyada idman təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

