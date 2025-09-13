В Словакии два человека погибли при крушении спортивного самолета
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 19:16
Два человека погибли при крушении ультралегкого спортивного самолета близ города Нове-Замки в западной части Словакии.
Как передает Report, об этом сообщил Оперативный центр Медицинской спасательной службы Словакии в Facebook.
"Два человека погибли в результате аварии ультралегкого самолета в районе города Нове-Замки", - отметили спасатели. Летательный аппарат, как уточнили они, разбился у села Каменны-Мост.
Полиция проинформировала, что к месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах.
"Предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии", - сообщила пресс-служба полиции.
Последние новости
20:45
В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"В регионе
20:35
Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкцииДругие страны
20:22
Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дроновДругие страны
20:13
В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полициейДругие страны
19:59
В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в УкраинуДругие страны
19:38
Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступилиВнутренняя политика
19:35
Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогуДругие страны
19:22