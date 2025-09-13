В Словакии два человека погибли при крушении спортивного самолета

Два человека погибли при крушении ультралегкого спортивного самолета близ города Нове-Замки в западной части Словакии.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный центр Медицинской спасательной службы Словакии в Facebook.

"Два человека погибли в результате аварии ультралегкого самолета в районе города Нове-Замки", - отметили спасатели. Летательный аппарат, как уточнили они, разбился у села Каменны-Мост.

Полиция проинформировала, что к месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах.

"Предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии", - сообщила пресс-служба полиции.