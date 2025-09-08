ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 13:30
    В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали

    Один погиб, еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии.

    Как передает Report со ссылкой на словацкие СМИ, ДТП произошло возле села Дреновец в Кошицко-Околийском округе.

     "Жертвой аварии стал водитель автобуса. В момент ДТП в салоне находились 33 пассажира вместе с водителем", - сообщила местная полиция.

    На место происшествия были направлены семь бригад службы экстренной медицинской помощи и спасательный вертолет.

    Причины ДТП устанавливаются.

    ДТП Словакия водитель
    Slovakiyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, onlarla yaralı var

