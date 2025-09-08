В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали
- 08 сентября, 2025
- 13:30
Один погиб, еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с грузовиком в Словакии.
Как передает Report со ссылкой на словацкие СМИ, ДТП произошло возле села Дреновец в Кошицко-Околийском округе.
"Жертвой аварии стал водитель автобуса. В момент ДТП в салоне находились 33 пассажира вместе с водителем", - сообщила местная полиция.
На место происшествия были направлены семь бригад службы экстренной медицинской помощи и спасательный вертолет.
Причины ДТП устанавливаются.
