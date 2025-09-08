İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    • 08 sentyabr, 2025
    • 13:40
    Slovakiyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, onlarla yaralı var

    Slovakiyada avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində bir nəfər həlak olub, daha 28 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    "Report" Slovakiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, qəza Drenovets kəndi yaxınlığında baş verib.

    "Qəza nəticəsində avtobus sürücüsü həlak olub. Qəza zamanı avtobusda sürücü də daxil olmaqla 33 sərnişin olub", - yerli polis bildirib.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım xidmətinin yeddi briqadası və xilasetmə helikopteri göndərilib.

    Slovakiya Yol qəzası Yaralılar Avtobus
    В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали

