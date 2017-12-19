В следующем году планируются встречи глав правительств и МИД стран членов ГУАМ

Тбилиси. 19 декабря. REPORT.AZ/ В июне-июле следующего гола планируется проведение встречи глав правительств, а в октябре – глав МИД стран-членов ГУАМ.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев.

По его словам, во время встреч будут обсуждены вопросы развития ГУАМ, укрепление связей между странами-членами и другие вопросы.

Выражая свое отношение к годичной деятельности ГУАМ, А. Эфендиев сказал, что во время председательствования Грузии были реализованы ряд дел, приняты важные решения. Среди них политические решения о создании зоны свободной торговли и транспортного коридора между странами-членами, о расширении международных связей ГУАМ, о важности восстановления территориальной деятельности стран-членов и т.д.

По словам генерального секретаря, рабочая группа несколько дней назад провела заседание о создании транспортного коридора. Переговоры о создании зоны свободной торговли продолжаются.