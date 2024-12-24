О нас

В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев

В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев Свыше 25 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в соседней стране.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 12:13
В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев

Свыше 25 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в соседней стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"С 8 декабря, после смены власти в Сирии, на родину из Турции вернулись свыше 25 тыс. беженцев. По последним данным, из 4,1 млн иностранцев, которые находятся в Турции на легальной основе, 2 млн 920 тыс. являются сирийцами", - сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, которые покинули ее с 2011 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Suriyaya 25 mindən çox qaçqın qayıdıb
Версия на английском языке Over 25,000 refugees return to Syria from Türkiye after change of power

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"
22 декабря 2024 г. 08:07
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi