В Сирию после смены власти вернулись из Турции свыше 25 тыс. беженцев

Свыше 25 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в соседней стране.

Свыше 25 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в соседней стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"С 8 декабря, после смены власти в Сирии, на родину из Турции вернулись свыше 25 тыс. беженцев. По последним данным, из 4,1 млн иностранцев, которые находятся в Турции на легальной основе, 2 млн 920 тыс. являются сирийцами", - сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, которые покинули ее с 2011 года.