​В Сирию через Турцию и Иорданию проникли 80 тыс. боевиков

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Через Турцию и Иорданию на сирийскую территорию проникли 80 тыс. боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью иранскому государственному телеканалу "Аль-Алам" постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

"На сегодняшний день 80 тыс. террористов, присоединившихся к экстремистским группировкам, входящим в "Джебхат ан-Нусру", проникли на сирийскую территорию из Турции и Иордании, - подчеркнул дипломат. - Причем террористов "Фронта", связанного с "Аль-Каидой", обучали специалисты Израиля, Иордании и США".