В сирийском городе Аазаз на территории штаб-квартиры Джабхат Фатх аш-Шам прогремел взрыв

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В сирийском городе Аазаз на территории штаб-квартиры исламистского движения «Джабхат Фатх аш-Шам», более известного под старым названием «Джабхат ан-Нусра», прогремел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

В результате теракта 7 человек убиты, есть раненые, но их точное число пока неизвестно.

Предполагается, что взрыв организовала организация «Исламское государство»: подосланный ею боевик проник в здание, где располагается командный пункт конкурирующей группировки, и привел в действие пояс смертника.