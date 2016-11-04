В сирийском Алеппо началась 10-часовая гуманитарная пауза

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В сирийском Алеппо началась десятичасовая гуманитарная пауза, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

На сайте министерства обороны России организована онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, а также с беспилотников, летающих вдоль маршрута коридора на дороге Кастелло.

Отмечается, что гуманитарная пауза предназначена для эвакуации мирных жителей, в том числе - больных и раненых, а также для выхода членов вооруженных группировок, если они того пожелают.

Пауза объявлена по поручению российского президента Владимира Путина и продлится с 9:00 до 19:00. Решение согласовано с сирийским руководством.