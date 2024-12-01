В Сирии заявили об уничтожении почти тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусра"

Армия Сирии, отражая атаку формирований группировки "Джебхат ан-Нусра", уничтожила почти 1 тыс. боевиков.

Армия Сирии, отражая атаку формирований группировки "Джебхат ан-Нусра", уничтожила почти 1 тыс. боевиков.

Как передает Report, об этом сообщила сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения.

По ее информации, в результате трех дней противостояния сирийской армии с повстанцами из "Джебхат ан-Нусры" число нейтрализованных боевиков приблизилось к тысяче.

Напомним, что ранее боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе студенческого городка, в результате чего погибли четыре мирных жителя.