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В Сирии заявили об уничтожении почти тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусра"

В Сирии заявили об уничтожении почти тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусра" Армия Сирии, отражая атаку формирований группировки "Джебхат ан-Нусра", уничтожила почти 1 тыс. боевиков.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 13:22
В Сирии заявили об уничтожении почти тысячи боевиков Джебхат ан-Нусра

Армия Сирии, отражая атаку формирований группировки "Джебхат ан-Нусра", уничтожила почти 1 тыс. боевиков.

Как передает Report, об этом сообщила сирийская Генеральная дирекция радио и телевидения.

По ее информации, в результате трех дней противостояния сирийской армии с повстанцами из "Джебхат ан-Нусры" число нейтрализованных боевиков приблизилось к тысяче.

Напомним, что ранее боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе студенческого городка, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

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Версия на английском языке Syrian armed forces eliminate nearly thousand militants — state broadcaster
Версия на азербайджанском языке Suriya Ordusu "Cəbhət ən-Nusra"nin minə yaxın silahlısını zərərsizləşdirib

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