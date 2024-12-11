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В Сирии сформировали временное правительство

В Сирии сформировали временное правительство Сформированное временное правительство Сирии будет действовать до марта 2025 года.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 00:49
В Сирии сформировали временное правительство

В Сирии сформировано временное правительство.

Как передает Report со ссылкой на газету al-Watan, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир.

По его словам, правительство будет действовать до марта 2025 года.

"Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "правительства спасения". Это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы", — сказал Аль-Башир.

Он отметил, что правительство займется обеспечением безопасности и сохранением стабильности государственных институтов для предупреждения распада страны. Кабинет министров будет предоставлять услуги гражданам до формирования нового правительства, добавил Аль-Башир.

Политик выразил надежду, что министры прежнего кабмина окажут помощь временному правительству.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada müvəqqəti hökumətin formalaşdırılması barədə bəyanat verilib

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