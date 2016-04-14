В Сирии завершилось голосование на парламентских выборах

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Работа более 7 тыс. избирательных участков, которая должна была окончиться в 19:00 в среду, по решению Высшего судебного комитета по выборам была продлена на 5 часов по причине "массового притока граждан".

Как сообщает Report, в настоящее время представители избирательных комиссий приступают к подсчету бюллетеней. Как сообщили ТАСС в сирийском избиркоме, голоса будут считаться вручную. "Результаты следует ожидать в течение 48 часов", - сообщили в избиркоме.



