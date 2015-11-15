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    В Сирии захвачены десятки боевиков ИГ, бежавших из Алеппо в женском платье

    Боевиков задержали правительственные сирийские силы

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии были захвачены несколько десятков боевиков террористической группировки "ИГИЛ", пытавшихся бежать из города Алеппо в женском платье. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Фарс".

    "Десятки террористов, переодетых в женское платье и с макияжем на лицах, были захвачены правительственными сирийскими силами к северу от города Алеппо, когда экстремисты пытались скрыться с поля боя", - говорится в сообщении агентства.

    "Фарс" также разместило на своем сайте фотографии двух пойманных террористов.

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