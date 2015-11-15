В Сирии захвачены десятки боевиков ИГ, бежавших из Алеппо в женском платье

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии были захвачены несколько десятков боевиков террористической группировки "ИГИЛ", пытавшихся бежать из города Алеппо в женском платье. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Фарс".

"Десятки террористов, переодетых в женское платье и с макияжем на лицах, были захвачены правительственными сирийскими силами к северу от города Алеппо, когда экстремисты пытались скрыться с поля боя", - говорится в сообщении агентства.

"Фарс" также разместило на своем сайте фотографии двух пойманных террористов.