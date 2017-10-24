В Сирии захвачен крупнейший склад оружия и бронетехники ИГ

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов "Исламского государства" (ИГ) в городе Меядин на востоке страны, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", - заявил бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл.

После освобождения Меядина трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии. Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО.

До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ.