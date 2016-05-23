​В Сирии в результате терактов число погибших возросло до 148 человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Джебле и Тартусе (Сирия) вследствие терактов погибли 148 человек, около 200 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные наблюдателей Сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека.

Как отмечается, нападение совершили около пяти террористов-смертников, а также были подорваны два автомобиля со взрывчаткой.

ИГИЛ взяло ответственность за теракты в городах, которые до сих пор избегали вспышек насилия в пятилетнем конфликте, заявив, что мишенями были представители президента Сирии Башара Асада и меньшинства алавитов.