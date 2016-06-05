В Сирии в результате обстрелов боевиков погибло более 270 мирных граждан

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ Более 270 мирных граждан погибли, еще несколько сотен получили ранения в результате обстрела боевиками сирийских городов.

Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее сообщалось, что юго-западнее города Алеппо вооруженные формирования численностью более тысячи человек перешли к наступлению на позиции подразделений вооруженных сил Сирии в районе Бурайдж и учебного военного городка в квартале ан-Наср. Атака была произведена со стороны района Ансари, занимаемого силами так называемой "умеренной" оппозиции.