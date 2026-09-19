В Сирии в ДТП с автобусом пострадали 24 человека
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 18:13
В Сирии в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем на дороге Банияс - Тартус пострадали 24 человека, в том числе женщины и дети.
Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщили местные власти.
По данным Управления здравоохранения сирийского города Тартуса, в Национальную больницу Банияса были доставлены 13 пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии. Один из тяжелораненых был госпитализирован для проведения операции, остальные получили необходимую медицинскую помощь и остаются под наблюдением врачей.
Отмечается, что сообщений о погибших пока не поступало. Медицинские бригады продолжают следить за состоянием пострадавших.
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