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    В Сирии убито 60 военнослужащих Башара Асада

    В их числе также 11 хизбуллаховцев и один иранский командир

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Разместившиеся на севере сирийского города Халеб оппозиционные активисты убили воющих на стороне Башара Асада 60 солдат.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, согласно информации Высшего революционного совета Сирии, в результате нападения, совершенного иными оппозиционными активистами вместе с фронтом "Нусра", перехвачен контроль над южной и западной частями представляющих стратегическое значение районов Нубул и Захра.

    По информации, среди убитых 60-ти солдат есть также 11 "хизбуллаховцев" и один иранский командир.

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